Министры стран ЕС подписали декларацию для распространения сети 5G

Министры по телекоммуникациям 28 стран Евросоюза подписали декларацию, направленную на распространение сети 5G на своей территории, говорится в материалах Совета ЕС.

Сети 5G, внедрение которых ожидается в 2020 году, позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в десятки раз быстрее, чем в сетях 4G. Так, эта технология позволит загружать трехчасовой фильм в формате HD "за секунду", говорится в материалах Совета.

"Декларации о намерениях направлена на создание общей базы для будущих стандартов 5G", - говорится в сообщении Совета. Министры тем самым подтверждают готовность работать над созданием четких и предсказуемых политических и регулятивных условий на региональном, национальном и европейском уровнях, говорится в документе.

Декларация включает в себя ряд шагов, которые страны ЕС хотят предпринять для развития этих сетей в Европе. В частности, речь идет о том, чтобы сделать доступным больше необходимого спектра радиочастот и усилить базовые принципы его управления, о постепенном распространении 5G, когда страны ЕС, имея общую цель распространения, на первом этапе будут продвигать использование сети в "крупных городских районах, а также вдоль основных транспортных путей", говорится в декларации.

Кроме того, отмечается необходимость сохранения глобальной совместимости 5G. "Стандарты имеют первостепенное значение для обеспечения конкурентоспособности и совместимости глобальных телекоммуникационных сетей", - отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что Сан-Марино станет первой в Европе страной, которая перейдет на пятое поколение мобильной связи: соответствующее соглашение было подписано в понедельник между властями этого государства и крупнейшим итальянским оператором TIM.