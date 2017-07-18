Ericsson отчиталась о квартальном убытке и ухудшила прогноз по рынку

Производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson во вторник отчитался об оказавшемся хуже ожиданий квартальном убытке и снизил свой прогноз по рынку мобильной инфраструктуры.

Ericsson сталкивается с растущей конкуренцией со стороны китайской Huawei и финской Nokia, а также испытывает трудности на фоне слабости развивающихся рынков и сокращения расходов телекоммуникационных операторов.

Компания сообщила, что ждет сокращения рынка мобильной инфраструктуры на 7-9 процентов в этом году по сравнению с ранее прогнозировавшимся снижением на 2-6 процентов.

Операционный убыток во втором квартале составил 1,2 миллиарда шведских крон ($145,3 миллиона) по сравнению с прибылью в 2,8 миллиарда крон годом ранее и убытком в 244 миллиона, которого в среднем ждали аналитики, опрошенные Reuters.

Продажи Ericsson составили 49,9 миллиарда крон, не дотянув до прогноза в 50,5 миллиарда, в то время как валовая маржа составила 27,9 процента против ожидавшихся аналитиками 28,4 процента.