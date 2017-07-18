МАРТ снизил тариф на теплоэнергию для эксплуатирующих жилфонд организаций

С 1 июля снижен тариф на тепловую энергию для эксплуатирующих жилфонд организаций.

Согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) №38 от 13 июля 2017 г., которое размещено на Национальном правовом интернет-портале, тариф в размере 15,3622 рубля за 1 Гкал установлен организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда или предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, организациям застройщиков, товариществ собственников, а также организациям, имеющим в собственности на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые дома, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению).

Ранее тариф для указанных организаций составлял 15,6722 рубля за 1 Гкал.

Постановление вступает в силу 19 июля 2017 года и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2017 года.