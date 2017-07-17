Последнее обновление: 17.07.2017 17:15

Начался суд о признании "Мотовело" банкротом

Экономический суд Минска начал дело об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Мотовело». Об этом сообщается на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве.

На предприятии введен «защитный период» до 5 октября, временным управляющим назначена Ольга Рачко, руководитель ООО «Антикризисное управление». За три месяца должно быть решено, есть ли основания для начала процедуры банкротства. Если ответ будет положительный, останется решить, санировать предприятие или ликвидировать, сообщает радио "Свабода".

Заявление в суд подавало само ОАО «Мотовело». Причиной стала устойчивая неплатежеспособность. Предприятие имеет долги перед семью банками, шесть из них - залоги по обязательствам третьих лиц. Собственные обязательства - более чем на 28 миллионов долларов.

Как уточняется в документе, в банковском залоге находится недвижимость завода стоимостью почти 88 миллионов долларов.

Сумма требований кредиторов, обеспеченных залогом имущества «Мотовело», превышает 61 млн долларов (187% стоимости активов), по денежным обязательствам - почти 60 миллионов долларов. Сейчас основной вид деятельности «Мотовело» не производство мотоциклов и велосипедов, а сдача в аренду помещений.

После заключения бывшего стратегического акционера завода из Австрии Александра Муравьева 99,88% акций предприятия, которые ему принадлежали, перешли в собственность государства.

В апреле минские чиновники предлагали перенести «Мотовело» в Китайско-белорусский индустриальный парк. Однако в июне Мингорисполком решил объявить завод банкротом и выставить его землю на аукцион.

По официальным данным, сегодня на «Мотовело» осталась десятая часть бывших работников - 243 человека по сравнению с 2685, которые были 10 лет назад. Выручка за 2015 год составила около 6 миллионов долларов (последние доступные данные), тогда как в середине 2000-х была в четыре раза больше.

blog comments powered by Disqus
<Июнь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Июль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование