Начался суд о признании "Мотовело" банкротом

Экономический суд Минска начал дело об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Мотовело». Об этом сообщается на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве.

На предприятии введен «защитный период» до 5 октября, временным управляющим назначена Ольга Рачко, руководитель ООО «Антикризисное управление». За три месяца должно быть решено, есть ли основания для начала процедуры банкротства. Если ответ будет положительный, останется решить, санировать предприятие или ликвидировать, сообщает радио "Свабода".

Заявление в суд подавало само ОАО «Мотовело». Причиной стала устойчивая неплатежеспособность. Предприятие имеет долги перед семью банками, шесть из них - залоги по обязательствам третьих лиц. Собственные обязательства - более чем на 28 миллионов долларов.

Как уточняется в документе, в банковском залоге находится недвижимость завода стоимостью почти 88 миллионов долларов.

Сумма требований кредиторов, обеспеченных залогом имущества «Мотовело», превышает 61 млн долларов (187% стоимости активов), по денежным обязательствам - почти 60 миллионов долларов. Сейчас основной вид деятельности «Мотовело» не производство мотоциклов и велосипедов, а сдача в аренду помещений.

После заключения бывшего стратегического акционера завода из Австрии Александра Муравьева 99,88% акций предприятия, которые ему принадлежали, перешли в собственность государства.

В апреле минские чиновники предлагали перенести «Мотовело» в Китайско-белорусский индустриальный парк. Однако в июне Мингорисполком решил объявить завод банкротом и выставить его землю на аукцион.

По официальным данным, сегодня на «Мотовело» осталась десятая часть бывших работников - 243 человека по сравнению с 2685, которые были 10 лет назад. Выручка за 2015 год составила около 6 миллионов долларов (последние доступные данные), тогда как в середине 2000-х была в четыре раза больше.