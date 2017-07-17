Сильнейшая засуха грозит неурожаем Южной Европе

Сильнейшая засуха на юге Европы может привести к снижению урожая зерновых в Италии и некоторых регионах Испании до по меньшей мере 20-летнего минимума, а также грозит затронуть другие местные сельскохозяйственные культуры, в том числе оливковые деревья и миндаль.

Особенно сильно пострадала Кастилия и Леон - крупнейший регион Испании по выращиванию зерновых, где потери урожая оцениваются в 60-70 процентов.

"Этот год выдался не просто плохим, он стал катастрофой. Я не помню подобного с 1992 года, когда я был ребенком",- сказал Хоакин Антонио Пино, фермер из Синлабахоса, провинция Авила.

По словам Пино, многие поля пока не убраны, поскольку выручка от урожая едва ли покроет зарплату его сборщиков.

Хотя ЕС в целом остается одним из крупнейших экспортеров пшеницы, Испания и Италия полагаются на импорт из других стран, в том числе из Франции, Великобритании и Украины.

Испанский импорт мягкой пшеницы, как ожидается, вырастет более чем на 40 процентов до 5,6 миллиона тонн в 2017-2018 маркетинговом году, согласно Agroinfomarket.

Засуха поддержала фьючерсы ЕС на пшеницу - они выросли примерно на 6 процентов с начала июня, хотя перспективы роста урожая во Франции в этом году должны гарантировать достаточные поставки в целом в блоке.

Производство оливкового масла в Италии и Испании, лидерах в этой области, по прогнозам, снизится. Особенно резкое снижение произойдет в Италии, где засуха добавила проблем местным фермерам, в последние годы боровшимся с нашествием насекомых и болезнями оливковых деревьев.

Как ожидается, производство оливкового масла в Италии упадет на 60 процентов, сообщает Международный совет по оливковому маслу.

"В этом году мы сможем произвести на 50 процентов меньше, чем в прошлом году. Будем надеяться, что этого не произойдет, но получить хороший урожай будет очень сложно",- сказал фермер Франческо Суатони.

Из-за засухи в зоне риска и другие культуры. По оценкам итальянской сельскохозяйственной ассоциации Coldiretti, фермеры страны потеряли из-за засухи более 1 миллиарда евро.

Резко упало производство орехов, таких как миндаль и фисташки. Аналитик испанской фермерской ассоциации Хосе Угаррио ждет снижения производства миндаля в 2017 году на 23 процента по сравнению с прошлогодним показателем.

Существует мнение, что рост температур - долгосрочная тенденция, угрожающая подорвать фермерскую активность в регионе.

"В такой ситуации... ты понимаешь, что почти невозможно продолжать (работать). Думаешь, окей, в этом году я смогу, но если в следующем году урожай будет таким же - я не справлюсь".

Некоторые ученые полагают, что подобные тепловые волны становятся все более частыми и связаны с изменениями климата, вызванными деятельностью человека.