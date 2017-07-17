Последнее обновление: 17.07.2017 17:15

Число буровых в США увеличилось за неделю

Категории: США Буровые

Число буровых установок в США увеличилось на прошлой неделе, но темпы роста снизились до минимума в этом году из-за подешевевшей нефти.

За прошлую неделю их количество выросло на 2 штуки до 765 против 357 за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Тем не менее темпы роста за последний месяц снизились до минимума с ноября 2016 года.

Основным фактором давления остаётся избыток предложения на мировом рынке нефти, сохраняющийся, несмотря на сокращение добычи сырья в рамках глобального пакта ОПЕК+.

Кроме того, инвесторов беспокоит рост производства нефти в США, которое недавно обновило максимум с июля 2015 года на уровне 9,4 миллиона баррелей в сутки.

Эксперты Simmons & Co прогнозируют, что число буровых установок для добычи нефти и газа в среднем составит 892 в 2017 году, 999 – в 2018 году и 1.108 – в 2019 году.

Сейчас фьючерсы на американский сорт WTI торгуются вблизи $46,80 за баррель.

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