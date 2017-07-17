Электромобили Volkswagen будут стоить на 7-8 тысяч долларов дешевле Tesla Model 3

Электромобили Volkswagen I.D. будут продаваться на 7-8 тысяч дешевле, чем близкие по классу машины Tesla Model 3. Об этом сообщает сайт Learnbonds со ссылкой на заявление главы департамента глобальных стратегий VW Томаса Седрана.

По словам представителя немецкого автомобильного гиганта, максимальная стоимость электромобилей из Вольфсбурга составит 30 тысяч евро, пишет OilNews.

В сентябре прошлого года компания Volkswagen заявила о том, что I.D. будет доступен во множестве кузовных и инжиниринговых исполнений.

В зависимости от цены Volkswagen I.D. получит запас хода на одной зарядке батарей от 250 до 370 миль (248–595 км).

Если немцам удастся превысить заявленные показатели при цене ниже €30 000, у них на руках окажутся хорошие козыри в игре против Tesla Motors. В то же время отмечается, что серийная версия Volkswagen I.D. несколько меньше своего конкурента и появится на рынке в 2019 году, в то время, как серийное производство Tesla Model 3 уже началось.