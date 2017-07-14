В Беларуси СМС-рассылка сотовых операторов возможна только с согласия абонента

Совет министров 13 июля принял постановление № 518, которым внес изменения и дополнения в Правила оказания услуг электросвязи (утверждены постановлением правительства от 17 августа 2006 г. № 1055).

"Документ направлен на повышение качества услуг электросвязи, а также защиту прав граждан и организаций, которым оказываются такие услуги", - отмечается в сообщении правительства.

Так, при необходимости подключения дополнительных платных и бесплатных услуг операторами электросвязи абонент может: заключить дополнительное соглашение к договору оказания услуг электросвязи; совершить конклюдентные действия, позволяющие достоверно установить его волеизъявление на получение таких услуг.

Кроме того, правовым актом установлено применение следующих видов тарификации при формировании операторами электросвязи тарифных планов: абонентская оплата (размер платежа за расчетный период – постоянная величина, не зависящая от объема фактически полученных услуг электросвязи); повременная оплата (размер платежа зависит от суммарной продолжительности соединений, предоставленных в течение расчетного периода); оплата за каждую оказанную услугу электросвязи (размер платежа определяется за фактически оказанные услуги электросвязи); иные виды тарификации.

Также постановлением предусмотрено обеспечение возможности организации услуги по предоставлению стационарного широкополосного доступа к сети интернет, услуги телевидения по IP-протоколу в населенных пунктах с числом домохозяйств 50 и более (ранее – 100 и более).

В Правила оказания услуг электросвязи вносится дополнение, касающееся заключения договора об оказании телевизионных услуг. Теперь в договоре необходимо указывать параметры качества оказываемых услуг не ниже параметров, предусмотренных новой редакцией приложения к Правилам.

Таким образом, установление единых показателей качества услуг электросвязи позволит контролирующим органам и абонентам оценить качество услуг, предоставляемых разными компаниями.

Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.