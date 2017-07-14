Последнее обновление: 14.07.2017 16:17

США объявили первый аукцион на аренду земель под разведку нефти и газа

Администрация президента США Дональда Трампа в четверг объявила первый аукцион на аренду участков на шельфе Мексиканского залива под разведку нефти и газа, общая площадь которых составляет 76 миллионов акров (30 миллионов гектаров).

Выделенные участки расположены вдоль побережья штатов Техас, Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида, сказал министр внутренних дел США Райан Зинке.

Кроме того, на августовских торгах профильное министерство снизит ставку роялти для мелководных участков шельфа, чтобы стимулировать бурение в условиях низких цен на нефть.

Так, размер роялти для участков глубиной менее 200 метров (656 футов) составит 12,5 процента вместо предложенных ранее 18,75 процента.

"Снижение ставки роялти говорит о стремлении администрации быстро адаптироваться к новым экономическим условиям, – сказал советник Зинке по энергетическим вопросам Винсент Де Вито. – Ставка роялти в 12,5 процента лучше отражает текущее состояние рынка, как и цели федеральной программы по сдаче в аренду участков континентального шельфа".

На прошлой неделе Зинке подписал указ о сдаче в аренду большего числа участков федеральных земель и ускорении выдачи разрешений на разведку там нефти и газа.

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