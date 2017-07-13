Верховный суд Польши обвиняет власти в попытке изменить устройство страны

Действующая польская власть путем принятия соответствующих законов хочет изменить действующее устройство страны. Так пресс-секретарь Верховного суда Польши, судья Михал Лясковский прокомментировал внесенный накануне в Сейм без предварительных консультаций с судейским средой проект закона авторства правящей партии “Право и Справедливость” (PiS) о Верховный суд РТ, информирует tvn24.

“Это своего рода сосредоточение власти, это является чем-то, что изменяет устройство власти в стране. Путем принятия соответствующих законов изменяется конституционное устройство. Мы идем в направлении, которое не является направлением западных демократий”, - заявил Лясковский.

Он подчеркнул, что речь идет о сосредоточении чрезмерной власти в руках министра юстиции, который по польскому законодательству одновременно является генпрокурором страны.

Представитель Верховного суда РП заметил, что проект закона появился на сайте Сейма в среду поздно вечером, и его раньше не было в графике текущего заседания парламента. Лясковский подчеркнул, что такая спешка, вероятно, связана с тем, что власть пытается в период летних отпусков и сниженной политической активности в стране, без предварительных консультаций быстро принять выгодные для PIS изменения. По убеждению представителя Верховного суда, этим изменениям, вызванные желанием власти быстро изменить действующий состав суда включительно с его председателем, поскольку решения суда “не устраивают власть”.

В предложенном проекте закона о Верховном суде РП предлагается, в частности, освободить всех нынешних судей этого суда за исключением тех судей, которым разрешит остаться министр юстиции. На их место предлагается избрать временных судей. Судья Верховного суда может работать и после 65-ти лет, если получит соответствующее согласие министра юстиции. На должность судьи Верховного суда могут претендовать районные и окружные судьи, окружные и районные прокуроры, адвокаты, юрисконсульты и нотариусы со стажем работы не менее 10-ти лет.

В четверг председатель Верховного суда Польши планирует выступить с заявлением по поводу законодательной инициативы власти.

Изменения власти к закону о Конституционном суде Польши в конце 2015 года привели к обвинениям со стороны оппозиции и судейских организаций в попытке PIS подчинить себе этот суд, а следовательно к политическому кризису в стране. Свои предостережения к данному закону выразили тогда Еврокомиссия, а также Венецианская комиссия. Польская власть ответила Брюсселю, что это является внутренним делом Польши, а “Венецианце” - что ее рекомендации не обязательны к выполнению.