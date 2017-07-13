Цены на золото поднялись после комментариев Йеллен

Золото подорожало в четверг на фоне ослабления доллара и снижения доходности госбондов США, после того как глава Федрезерва Джанет Йеллен сказала, что ФРС будет ужесточать монетарную политику лишь постепенно, что положило конец разговорам о неоднократном повышении процентных ставок до конца года.

Экономика США достаточно устойчива, чтобы выдержать дальнейшее постепенное повышение ставки и небольшое сокращение масштабного портфеля облигаций, однако низкая инфляция и нейтральное значение ставки могут ограничить действия регулятора, сказала глава ФРС Джанет Йеллен в среду.

Азиатские акции поднялись до максимумов двух лет в четверг, так как инвесторы считают, что ужесточение политики США будет в лучшем случае протекать очень медленно, что привело к росту американского фондового рынка до рекордных пиков и снижению доходности гособлигаций практически повсеместно. Индекс доллара к корзине основных валют снизился на 0,3 процента до 95,499 пункта.

В 13.03 золото торговалось по $1.222,06 за тройскую унцию по сравнению с $1.219,50 за унцию при закрытии торгов в среду.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе подорожали на $2,2 до $1.221,3 за унцию.

"Судьба золота в краткосрочной перспективе будет решена в пятницу, после публикации данных потребительских цен США. В свою очередь, эти показатели станут основными драйверами роста доллара, акций и доходности бондов", - сказал аналитик Джеффри Хейли из OANDA.

Серебро торговалось по $15,94 за унцию по сравнению с $15,88 к закрытию торгов в среду, платина стоила $915,00 по сравнению с $916,50, палладий - $867,75 против $863,50.