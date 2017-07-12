Последнее обновление: 12.07.2017 17:03

МАРТ предлагает вернуть интернет-магазинам УСН

Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает дать интернет-магазинам возможность применять упрощенную систему налогообложения.

"МАРТ предлагает отменить запрет на применение упрощенной системы налогооблажения для интернет-магазинов, - заявила начальник управления организации торговли и услуг МАРТ Виолетта Брезовская. - Это предложение выдвинуто с учетом того, что 50% интернет-магазинов принадлежит индивидуальным предпринимателям. А упрощенная система налогооблажения пользуется наибольшим спросом у этой категории субъектов".

Следует отметить, что запрет на применение УСН для интернет-магазинов был введен всего полтора года назад - 1 января 2016 года. Тогда это подавалось едва ли не как панацея от серого товарооборота, которого в интернет-магазинах очень много. Однако, как показало время, "серым" игрокам рынка запрет ничем не помешал, а вот продающим легальный товар - серьезно усложнил жизнь, пишет "Ежедневник".

Даже Виолетта Брезовская признала, что запрет затруднил бизнес-процессы для интернет-магазинов.

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