ФРГ усложнила продажу стратегически важных фирм за пределы ЕС

Правительство Германии издало распоряжение, позволяющее ему налагать запрет на покупку стратегически важных немецких предприятий инвесторами из стран, не входящих в ЕС.

Нововведение касается в первую очередь предприятий, производящих оружие, а также работающих в сфере энерго- и водоснабжения, транспортном и медицинском секторе, если их продажа приведет к утечке важных секретов и современных технологий. Условия продажи немецких компаний, имеющих доступ к "облачным" хранилищам данных, тоже должны быть ужесточены.

Распоряжение, разработанное министерством экономики ФРГ, не нуждается в одобрении бундестага и бундесрата, а вступает в силу сразу после его принятия кабинетом министров. Решение разработать такой документ было принято после того, как в 2016 году китайская корпорация Midea Group существенно увеличила свою долю в капитале немецкой роботостроительной компании Kuka, постепенно скупая ее акции. Тогда в Берлине и Брюсселе настороженно отнеслись к возможности китайской инвестиционной экспансии.

В середине мая 2016 года на совещании лидеров партий правящей в ФРГ коалиции обсуждался вопрос о нежелательности перехода фирмы Kuka под китайский контроль.