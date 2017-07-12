«Роснефть» получила крупнейшее месторождение России за 20 млрд рублей

Право на освоение Эргинского месторождения по итогам аукциона получила «Роснефть», сообщил министр природных ресурсов Сергей Донской.

По его словам, участниками аукциона, в котором наряду с «Роснефтью», принимали участие компании «РН-Уватнефтегаз», «Газпромнефть-Хантос» и «ПионерГео», было сделано 17 шагов. В итоге последний ход остался за «Роснефтью», предложившей за последнее свободное крупное месторождение России 20,071 млрд руб

«Мы уверены, разработка будет иметь высокую рентабельность, поскольку участок недр имеет очень удачное расположение - вблизи инфраструктуры и уже разрабатываемых месторождений, что значительно снижает издержки», - прокомментировал итоги аукциона Донской.

Эргинское нефтяное месторождение было открыто в 1995 году, его извлекаемые запасы оцениваются (по категориям С1 и С2) более чем в 100 млн тонн.

Ранее интерес к его разработке проявляли «Роснефть», «Газпром нефть», НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз» и Независимая нефтегазовая компания. Однако в декабре 2016 года глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов сообщил, что компания отказалась от участия в аукционе на разработку Эргинского месторождения.