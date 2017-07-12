Минск способен платить по долгам в ближайшие 18 месяцев - Moody's

В ближайшие 18 месяцев Беларусь сможет платить по долгам благодаря размещению евробондов и разрешению спора с Россией. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's.

"Беларусь близка к тому, чтобы обеспечить достаточное внешнее финансирование, которое позволит рефинансировать или погасить выплаты по обязательствам в иностранной валюте в ближайшие 18 месяцев", - говорится в отчете.

В июне белорусский Минфин разместил евробонды на $1,4 миллиарда и получил очередной транш кредита от контролируемого Россией Евразийского фонда на $300 миллионов.

В этом году Минск рассчитывает получить $700 миллионов российского кредита , а в следующем - еще $600 миллионов из двухмиллиардного займа Евразийского фонда.

"Однако постоянная внешняя уязвимость сдерживает кредитоспособность правительства, о чем свидетельствуют его низкие валютные активы и зависимость от внешней финансовой поддержки", - пишет агентство.

Беларусь, внешний долг которой составляет $13,9 миллиарда, должна заплатить в 2018 году кредиторам около $3,0 миллиардов, включая погашение евробондов на $800 миллионов в январе.