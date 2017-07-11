Средний класс в России погрузился в рекордный за 1,5 года пессимизм

Экономические настроения среднего класса в России резко ухудшились, несмотря на официальную статистику, которая фиксирует существенное ускорение роста ВВП.

По итогам второго квартала оценка средним классом благосостояния страны упала до минимума за 1,5 года, сообщает во вторник Сбербанк CIB.

"Индекс Иванова", который оценивает потребительские настроения населения, снизился с 10% до минус 15%, хотя до этого рос в течение пяти кварталов подряд.

Отрицательную динамику показали все компоненты индекса, при этом наиболее заметное ухудшение коснулось оценок благосостояния страны.

Индекс уверенности в том, что Россия будет богата в ближайший год, составил минус 7%, хотя еще в первом квартале находится на нулевой отметке. Зафиксированный показатель худший с января 2016 года, говорится в исследовании.

По мнению авторов "индекса", ухудшение настроение "стало реакцией на ослабление рубля", который в мае-июне серьезно подешевел впервые за 1,5 года. Курс доллара, показавший минимум в конце апреля, вырос с тех пор на 5 рублей, или почти 10%. Евро прибавил в цене больше 10 рублей, или 16,5%.

"Люди склонны связывать динамику обменного курса с богатством страны", - считают в Сбербанк CIB, добавляя, что укрепление рубля, наоборот, было "фактором роста доверия".

Уверенность среднего класса в личном богатстве, которая традиционно остается самым высоким показателем, также пошатнулась. Соответствующий индекс снизился с 7% до 2% и "вернулся к среднему уровню, наблюдаемому во втором полугодии 2016 года".

В новой реальности условные "Ивановы", под которыми подразумеваются типичные представители среднего класса, стараются экономить: совершать покупки в дешевых магазинах (68%), пользоваться промоакциями (62%), покупать менее дорогие продукты.

"Доля Ивановых, чувствительных к уровню цен, увеличилась с 73% во первом квартале 2017 года до 75% в прошлом квартале. Аналогично, доля тех, кто старается покупать более дешевые товары, увеличилась на 1 п. п. до 71%. Доля потребителей, которые посещают магазины только ради промоакций, увеличилась с 45% в первом квартале 2017 года до 48% во втором квартале 2017 года", - говорится в исследовании.

Основной причиной для беспокойства средний класс считает коррупцию: ее называют в качестве проблемы 59% респондентов. На втором месте оказалась безработица (55%), а на третьем - инфляция (47%).