Последнее обновление: 11.07.2017 17:11

Siemens подал в суд из-за поставки его турбин в Крым

Концерн Siemens подал в Арбитражный суд Москвы иск по делу о поставке в Крым его газотурбинных установок.

Из карточки дела следует, что ответчиками по иску, поданному 10 июля 2017 года, выступают компании ОАО «Технопромэкспорт», ООО «Технопромэкспорт» и ООО «Сименс технологии газовых турбин».

«Иск подан. Как мы ранее сообщали в заявлении, он направлен против тех, кто несет ответственность за это. А именно против менеджмента ТПЭ. Иск подан в Москве», - заявил ТАСС представитель пресс-службы немецкого концерна Вольфрам Трост.

В картотеке суда отмечается также, что исковое заявление Siemens, содержит также ходатайство о принятии обеспечительных мер.

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