Расследование "выхлопного скандала" распространилось на Porsche

В рамках "выхлопного скандала", связанного с махинациями немецкого автоконцерна Volkswagen (VW), следователи начали расследование и в отношении Porsche, его дочерней компании.

Прокуратура в городе Штутгарте сообщила в понедельник, 10 июля, что следственные действия ведутся в отношении сотрудника Porsche, чье имя не называется, а также еще одной "дочки" Volkswagen - в США.

Предварительно предполагается, что в Porsche также могли манипулировать данными по обработке выхлопных газов, а также заниматься недобросовестной рекламой. Дополнительных сведений в прокуратуре не предоставили.

Представители Porsche заявили, что воспримут действия прокуратуры всерьез и сделают все возможное, чтобы дело было расследовано максимально быстро и в полной мере.

"Вне зависимости от нынешнего решения прокуратуры Porsche и ранее искала и находила возможность общения с прокуратурой в Штутгарте. Мы находимся в контакте со следствием и всячески поддерживаем расследование", - говорится в заявлении автопроизводителя.

Компания Porsche сама не производит дизельные моторы, закупая их у концерна Audi, который также является дочерним предприятием Volkswagen. В целом же Porsche не специализируется на автомобилях на дизельных моторах. Доля таких машин у концерна "на всех рынках", по словам представителя Porsche, не превышает 16 процентов, по Германии - 36 процентов.

На минувшей неделе прокуратура в Мюнхене задержала одного из бывших менеджеров Audi. Ему предъявлен ряд обвинений в связи с мошенничеством и недостоверной рекламой. 22 июня стало известно, что пятеро бывших менеджеров Volkswagen объявлены в США в розыск.