Последнее обновление: 10.07.2017 17:02

ЧАЭС восстановила после кибератаки работу всех автоматизированных систем

Чернобыльская АЭС возобновила работу после кибератаки всех автоматизированных технологических систем, а также всех систем радиационного мониторинга.

"Восстановлена работа сайта, почтового файлообменного серверов, серверов доступа к ресурсам интернет и электронного документооборота. Возобновлена работа всех автоматизированных технологических систем ЧАЭС", - говорится в сообщении пресс-службы ЧАЭС.

Кроме того, в пятницу, после выполнения тестирования и выполнения профилактических работ, полностью восстановлена работа всех систем радиационного мониторинга.

"Параллельно продолжается выполнение инструментального и лабораторного контроля радиационной обстановки. Такой контроль будет продолжаться до полной ликвидации последствий кибератаки на площадке ЧАЭС. Специалисты продолжают тестирование и восстановление работоспособности автоматизированных рабочих мест персонала", - отмечает пресс-служба ЧАЭС.

Изменений параметров радиационной обстановки не зафиксировано, превышения контрольных уровней нет.

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