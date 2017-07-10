ЧАЭС восстановила после кибератаки работу всех автоматизированных систем

Чернобыльская АЭС возобновила работу после кибератаки всех автоматизированных технологических систем, а также всех систем радиационного мониторинга.

"Восстановлена работа сайта, почтового файлообменного серверов, серверов доступа к ресурсам интернет и электронного документооборота. Возобновлена работа всех автоматизированных технологических систем ЧАЭС", - говорится в сообщении пресс-службы ЧАЭС.

Кроме того, в пятницу, после выполнения тестирования и выполнения профилактических работ, полностью восстановлена работа всех систем радиационного мониторинга.

"Параллельно продолжается выполнение инструментального и лабораторного контроля радиационной обстановки. Такой контроль будет продолжаться до полной ликвидации последствий кибератаки на площадке ЧАЭС. Специалисты продолжают тестирование и восстановление работоспособности автоматизированных рабочих мест персонала", - отмечает пресс-служба ЧАЭС.

Изменений параметров радиационной обстановки не зафиксировано, превышения контрольных уровней нет.