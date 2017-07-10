Турция намерена нарастить мощности хранения газа до миллиарда кубометров

Турция планирует нарастить свои мощности по хранению природного газа до 1 миллиарда кубометров, став лидером региона по этому показателю. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Берат Албайрак на сессии 22-го Всемирного нефтяного конгресса.

"С вводом хранилища "Тузгелю" в эксплуатацию в четыре раза увеличатся наши хранилищные мощности, до 1 миллиарда кубометров природного газа… Это сделает нас номером один по хранению газа в регионе", - сказал министр.

По его словам, страна также уделяет внимание диверсификации поставок природного газа, развитию рынка СПГ.