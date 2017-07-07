В Беларуси начали возвращать уплаченный сбор за тунеядство

Суммы уплаченного налога с "тунеядцев" начали возвращать белорусам, не участвовавшим в финансировании государственных расходов в 2015 году и уже устроившимся на работу. Об этом заявила заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко.

По ее словам, на совещании у президента четко были обозначены все основные направления работы по декрету о налоге с "тунеядцев" , расставлены приоритеты. "Было обозначено, что возврат сбора будет осуществляться тем лицам, которые уже приступили к труду", - сказала Шевченко на пресс-конференции.

Правда, пока нет конкретных данных, скольким гражданам уже вернули уплаченный сбор, так как налоговые органы только приступили к этой работе.

В апреле 2015 года Лукашенко подписал декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). По данным на конец февраля 2017 года, налоговые органы направили гражданам, не работавшим в 2015 году, около 470 тысяч извещений на уплату сбора, уплатили его более 54 тысяч человек. После этого в Беларуси прошли акции недовольных декретом, названные "маршами нетунеядцев". Позже власти решили приостановить взимание сбора на год.