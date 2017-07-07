Безработица в Греции уменьшилась за год на 2%

Безработица в Греции в апреле 2017 года составила 21,7% по сравнению с 23,6% в апреле 2016 года и 22% в марте 2017 года, сообщает греческая статистическая служба Elstat.

Это самый низкий показатель безработицы в Греции с января 2012 года.

Сейчас в Греции насчитывается 1,04 миллиона безработных при том, что экономические неактивное население составляет 3,23 миллиона. Количество занятого населения достигло 3,75 миллиона человек.

Количество занятых за год выросло почти на 80 тысяч человек (плюс 2,2%), а безработных — уменьшилось на 92,7 тысячи (минус 8,2%), сообщает служба.

В греческом правительстве заявили, что последние данные отражают восстановление экономики страны. "В соответствии с данными системы учета рабочих мест ERGANH, при премьер-министре Йоргос Папандреу экономика потеряла 543 тысячи рабочих мест, при Лукасе Пападимосе — 93 тысячи рабочих мест, а за период пребывания у власти Самараса и Венизелоса 259 тысяч рабочих мест. За два с половиной года правления СИРИЗА-АНЭЛ мы впервые за последние семь лет имеем положительное сальдо и, по меньшей мере, 300 тысяч новых рабочих мест", — заявил журналистам представитель правительства.

Он сообщил также, что, по данным генерального реестра предприятий, в первой половине 2016 года было создано на 2,2 тысячи предприятий больше, чем ликвидировано.