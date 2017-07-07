В Центробанке России заявили о "шоковой инфляции" в июне

В России годовая инфляция в июне на уровне 4,4% стала шоком. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев.

По данным Росстата, в июне инфляция ускорилась до 0,6% с 0,4% в мае. В годовом выражении ускорение составляло до 4,4% с 4,1% в мае. За первое полугодие потребительские цены в России выросли на 2,3%.

"Шок в июне большой - 4,4% (годовая инфляция. - Ред.). 4,1-4,2% - это были смелые оценки, кто-то и о 4% говорил", - сказал Дмитриев на заседании совета по денежно-кредитной политике и финансовому регулированию Ассоциации региональных банков России.

Уровень инфляции в годовом выражении Дмитриев назвал "негативным сюрпризом".

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ по итогам 2017 года на уровне 3,8%.