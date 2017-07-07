Белорусы опутывают Россию и Украину сетью АЗС

Белорусская нефтяная компания продолжает топливную экспансию на рынки восточных и южных соседей.

Несмотря на сокращение в прошлом году на 70% (в 1 квартале этого года - на 83%) объемов отгрузки белорусского топлива в Россию, зарубежная розничная сеть Белорусской нефтяной компании (БНК) расширяется, пишет "Завтра твоей страны".

Согласно данным сайта российской компании «Солид-товарные рынки», которая в 2015 году стала обладателем белорусской франшизы BelOil, две заправки под этим брендом открылись в Нижегородской области.

Таким образом, вместе с шестью АЗС, которые эта же компания развивает на территории Смоленской области, зарубежная розничная сеть белорусского государственного нефтетрейдера включает теперь восемь объектов.

Франчайзи BelOil на российском рынке выступает дочерняя компании БНК – Европейская трейдинговая компания (ЕТК). Она была открыта в 2012 году в Смоленске для выполнения обязательств перед Россией. В ответ на увеличение поставок на переработку в нашу страну сырой нефти Минск пообещал ежегодно отгружать на российский рынок не менее 1 млн тонн нефтепродуктов.

ЕТК реализовывала бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и «Бирже «Санкт-Петербург», а также поставляла владельцам сетей АЗС и нефтебаз. Наиболее значительными были объемы поставок в 2014-2015 годах, что даже позволило ЕТК войти по выручке в топ-600 крупнейших российских бизнесов.

В марте 2015 года в Смоленской области стартовал франчайзинговый проект БНК – ее партнер Финансовый дом «Солид» Владимира Семернина начал продажу белорусского топлива на фирменных заправках BelOil. Планировалось, что партнеры в течение двух лет откроют 20 АЗС под этим брендом.

Однако, судя по всему, в планы вмешалась экономическая конъюнктура: с 2016 года Беларусь сворачивает поставки нефтепродуктов на российский рынок, обосновывая это меньшей рентабельностью, нежели при их продаже в Украину и Евросоюз.

По итогам 2016 года объемы экспорта белорусских нефтепродуктов в Россию сократились на 70%. Этот факт российские власти использовали как одно из объяснений необходимости уменьшения поставок сырой нефти на белорусские НПЗ.

В первом квартале этого года поставки нефтепродуктов из Беларуси продолжали падать. По данным Национального статистического комитета Беларуси, в январе-марте этого года в Россию было поставлено всего 10 тыс. тонн нефтепродуктов на сумму 7,87 млн долларов, что, соответственно, на 93,4% и 82,9% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

С 2015 года параллельно с российским проектом через свою местную дочку «БНК-Украина» БНК развивает сеть франчайзинговых АЗС на украинском рынке. Партнером белорусского государственного нефтетрейдера в Украине является компания «Укрпалетсистем» (бренд –UPG).

В феврале этого года открылась четвертая АЗС BelOilв Киевской области. Три другие работают сегодня во Львовской, Кировоградской и Житомирской областях.

В 2015 году руководство БНК также анонсировало скорое открытие брендовых АЗС в Латвии. Однако проект не получил развития.