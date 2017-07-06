Последнее обновление: 06.07.2017 17:15

Еврокомиссия одобрила поглощение Opel концерном PSA

Европейская комиссия одобрила поглощение немецкого автопроизводителя Opel французским автомобилестроительным концерном Peugeot Citroen (PSA).

Антимонопольные регуляторы ЕС дали согласие на сделку без дополнительных условий, отметив, что она не вызывает у Еврокомиссии опасений и не приведет к "недобросовестной конкуренции на профильных рынках".

Полный контроль над Opel позволит концерну PSA стать из третьего вторым по размерам европейским автостроителем - после немецкого Volkswagen - и обойти своего французского конкурента Renault. Сделка завершает 88-летний период, на протяжении которого Opel находился в собственности у американской корпорации General Motors (GM). Точка в процессе поглощения может быть поставлена уже в конце июля.

О планах PSA приобрести за 1,3 млрд евро у GM ее дочерние фирмы - немецкую Opel и британскую Vauxhall - стало известно еще в начале марта. Американский гигант полностью отдает французскому конкуренту, недавно вышедшему из тяжелого кризиса, свои активы в Европе. И Opel, в последнее время несущий существенные потери, и PSA выпускают главным образом автомобили среднего и компактного классов.

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