Китай в тестовом режиме запустит технологию 5G

Три главных телекоммуникационных оператора Китая намерены в тестовом режиме запустить технологию 5G в нескольких городах во втором полугодии текущего года. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на газету Economic Information Daily.

"Пилотные проекты будут запущены в таких городах, как Пекин, Шанхай, Чунцин, Гуанчжоу, Нанкин, Сучжоу и Нинбо", - говорится в сообщении.

В этих городах компании проведут тестирование технологии 5G, будут построены соответствующие базовые станции и запущены такие приложения, как "автономное вождение", "умные города" и "умные дома".

Не исключается возможность дальнейшего запуска пилотных проектов еще как минимум в 10 городах провинций Цзянси, Хайнань, Шаньси, Шаньдун, Чжэцзян и Хэбэй.

Коммерческий запуск пятого поколения мобильных сетей ожидается к 2020 году.