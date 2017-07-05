Инфляция в глазах россиян втрое превысила официальную

В то время ЦБ празднует победу на инфляцией с ее замедлением до рекордно низких в истории страны 4% в год, убедить население РФ в том, что цены практически перестали расти, ему не удается.

По собственным оценкам россиян, инфляция в стране втрое превышает официальный уровень, следует из опроса, проведенного по заказу Банка России.

В июне, по ощущениям потребителей, цены выросли на 12,4% в годовом выражении, причем показатель наблюдаемой инфляции увеличился вопреки снижению цифр от Росстата. Так, в мае население оценивало инфляцию в 12,1%, пишет finanz.ru.

"При этом увеличилась доля респондентов, которые говорили об очень сильном росте цен за последний год: про инфляцию свыше 50% говорили 2,8% опрошенных, а свыше 25% - 19% респондентов", - констатирует ЦБ.

"Негативная динамика оценок наблюдаемой инфляции связана с повышенным темпом роста цен на отдельные группы товаров, часто покупаемые респондентами", - делает вывод ЦБ.

В первую очередь население жалуется на то, что дорожают продукты питания - мясо и рыба (38%), овощи и фрукты (38%).

Разрыв может объясняться тем, что потребители с низким уровнем доходов тратят почти все получаемые деньги на продукты, цена на которые сильнее подвержена резким скачкам, объясняет главный экономист главный экономист ФГ "БКС" Владимир Тихомиров.

Таких в стране, по данным РАНХиГС, - около 20%, а отдельных регионах (например, Удмурии, Орловоской и Саратовской областях) почти половина.

Для них инфляция уже сейчас составляет около 18% в годовом измерении: по данным Росстата, за пять месяцев минимальный набор продуктов подорожал на 9,4% в целом по стране и на 11,1% в Москве

Рост цен на свеклу, морковь и лук составил 20-30%, на капусту - 40%

Положение для российских финансовых властей и центробанка, который поставил целью удержать инфляцию в 4%, в осложняет растущая пропасть между богатыми и бедными, отмечают в обзоре аналитики Citigroup: исчезновение среднего класса, наиболее чувствительного к изменениям процентных ставок и цен, ослабляет влияние регулятора на инфляцию. Это также объясняет, почему рост цен, отмечаемый потребителями, почти втрое превышает фактическую инфляцию.