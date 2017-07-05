Последнее обновление: 05.07.2017 17:02

Премьер Франции объявил о мерах экономии в борьбе с бюджетным дефицитом

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о широкомасштабных планах экономии в целях борьбы с большим дефицитом госбюджета.

Возглавляемое им правительство будет во всех министерствах отыскивать расходы, которых можно избежать, объявил Филипп, выступая во вторник перед Национальным собранием с правительственным заявлением.

В числе мер сокращения дефицита Филиппа назвал прекращение роста зарплат в общественном секторе.

Кроме того глава правительства подтвердил намерение выполнить в этом году требование Евросоюза, согласно которому бюджетный дефицит не должен превышать 3 процентов ВВП. Бремя задолженности французского государства в размере 2,5 трлн евро (3,4 процента ВВП) уже "невыносимо", подчеркнул Эдуар Филипп. "Мы танцуем на вулкане, который рокочет все сильнее", - заявил премьер, указав на "зависимость Франции от государственных расходов".

Он также объявил о проведении налоговой реформы. В частности, налог с предприятий к 2022 году должен понизиться до 25 процентов с нынешних 33,33 процента, а налог на доход с капитала - с 50 до 30 процентов.

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