Последнее обновление: 04.07.2017 17:06

Нафтогаз договаривается с Газпромом о взаимных выплатах

НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром» проводят серию переговоров, цель которых определить конкретные суммы, которые стороны должны выплатить друг другу по решению арбитража. Об этом информирует пресс-служба НАК.

Как отмечается, переговоры проходят на нейтральной территории.

Нафтогаз напоминает, что отдельное решение Трибунала при арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма от 31 мая 2017 года содержит лишь принципы, по которым должна быть рассчитана сумма ретроактивної компенсации за переплаты, совершенные Нафтогазом, а также цена, которая должна быть применена к любым объемов газа, полученных Нафтогазом, но не оплаченных в полном объеме.

Если в ходе переговоров Нафтогаз и Газпром не придут к согласию относительно новых формулировок и определения надлежащих к выплате сумм, окончательное решение примет арбитраж.

Как известно, осенью ожидается решение Стокгольма по транзитному контракту и окончательные итоги судебной тяжбы между украинской и российской компаниями.

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