Последнее обновление: 04.07.2017 17:06

Ущерб от разрушений на Донбассе оценивается в $50 миллиардов

Общие убытки за разрушение объектов инфраструктуры на Донбассе в результате агрессии Российской Федерации составляют около 50 млрд долларов. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак.

"На востоке Украины разрушены объекты энергетической, транспортной, социальной и других инфраструктур. Люди остались без рабочих мест. По предварительным расчетам, общая сумма прямых убытков Украины составляет около 50 миллиардов долларов", - сказал Руснак во время 95-го семинара Роуза-Рота в Киеве.

Он напомнил, что из-за эскалации конфликта на Донбассе ухудшилась гуманитарная ситуация.

"Гражданское население требует первоочередного решения вопросов водо-, свето - и газоснабжения, санитарного обеспечения и содействие в соблюдении гигиены, продовольственной безопасности и питания, обеспечение временным жильем, организации размещения и медицинского обслуживания", - сказал заместитель министра.

Руснак также напомнил, что с начала конфликта на Донбассе "более 2,7 тысячи военных погибли, более 10 тысяч получили ранения".

На сегодня ситуация в зоне проведения АТО остается тяжелой, но контролируемой, добавил представитель Минобороны.

blog comments powered by Disqus
<Июнь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Июль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование