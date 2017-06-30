Лукашенко собрался превратить Беларусь в страну информационных технологий

Лукашенко намерен в скором времени превратить Беларусь в страну информационных технологий.

"Мы перед собой поставили амбициозную задачу — превратить Беларусь в IT-страну. В ближайшее время мы примем правовые основы подобного развития ситуации в Беларуси. И надо сказать, Владимир Владимирович, что эти документы правовые были подготовлены белорусами и россиянами и представлены на рассмотрение высших органов власти Беларуси", - сказал Лукашенко, выступая на проходящем в Москве форуме регионов России и Беларуси и обращаясь к Владимиру Путину.

Он выразил уверенность, что "это будет наш с вами общий проект и он внесет достойный вклад в развитие самых современных направлений нашего общества и экономики".