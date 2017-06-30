Последнее обновление: 30.06.2017 17:44

Лукашенко собрался превратить Беларусь в страну информационных технологий

Лукашенко намерен в скором времени превратить Беларусь в страну информационных технологий.

"Мы перед собой поставили амбициозную задачу — превратить Беларусь в IT-страну. В ближайшее время мы примем правовые основы подобного развития ситуации в Беларуси. И надо сказать, Владимир Владимирович, что эти документы правовые были подготовлены белорусами и россиянами и представлены на рассмотрение высших органов власти Беларуси", - сказал Лукашенко, выступая на проходящем в Москве форуме регионов России и Беларуси и обращаясь к Владимиру Путину.

Он выразил уверенность, что "это будет наш с вами общий проект и он внесет достойный вклад в развитие самых современных направлений нашего общества и экономики".

blog comments powered by Disqus
<Май 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование