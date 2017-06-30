Прокуратура Македонии требует ареста экс-премьера и почти сотни чиновников

Специальный прокурор Македонии предъявила обвинение 94 лицам в связи со скандалом вокруг незаконного прослушивания, который привел к отставке предыдущего правительства. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на прокурора Катика Янева.

"В число обвиняемых входят бывший премьер-министр Македонии Никола Груевский и другие высокопоставленные лица", - говорится в сообщении.

Груевский, в свою очередь, отвергает обвинения, называя дело "политическим".

По данным Reuters, обвинения были выдвинуты 94 лицам и семи юридическим лицам в 17 отдельных делах.

По словам прокурора, доказательства будут представлены суду, который потом выдвинет обвинения.

Специальная прокуратура была учреждена во время переговоров при посредничестве ЕС в 2015 году, с целью вывести политическую ситуацию в Македонии из тупика после скандала с прослушкой.