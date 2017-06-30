Россия обогнала Африку по размаху теневой экономики

Россия входит в число мировых лидеров по доле "теневого" сектора в национальном ВВП - размах неформальной экономики в стране соответствует уровню африканских стран, свидетельствуют результаты исследования АССА.

По оценке экспертов, 39,3% российского ВВП приходится на бизнес и операции, которые осуществляются без официальной регистрации и уплаты налогов в бюджет. Речь идет, например, о неформальной занятости, торговле "мимо кассы", предоставлении услуг вне государственного регулирования, пишет finanz.ru.

В денежном выражении объем такого рынка достигает в РФ 35,55 трлн рублей.

Доля теневой экономики в России в 1,84 раза больше, чем в среднем по миру. Причем если общемировой показатель медленно снижается (с 23,1% до 22,5% за 6 лет), то в РФ он остался практически без изменений по сравнению с 2011 годом.

По доле ВВП, которая находится "в тени", Россия обогнала Кению (26,8%), но еще не достигла уровня Нигерии (47,7%, второе место в списке), следует из данных АССА.

Из 28 стран, по которым проводилось исследование, лидером по теневой экономике стал Азербайджан, где две трети ВВП приходится на неформальный сектор. Лучше всего обстоят дела в США (7,69%), Японии (9,89%) и Китае (10,17%).

Как правило, теневой сектор растет там, где высокое налоговое бремя, велико давление на бизнес государства и высок уровень бедности, говорится в докладе.

В России расцвету неформального бизнеса помогают высокий уровень коррупции, слабость демократических институтов и рецессия в экономике.

По данным ВЦИОМ, почти две трети россиян (64%) лояльно или с одобрением относятся к теневому сектору экономики и не считают вредной деятельность без уплаты налогов в бюджет. "Преступлением" ведение бизнеса без официальной регистрации считают лишь 25%.

Общественное одобрение отказа от выплат государству растет год от года и находится на максимальных отметках за все время новейшей истории России, указывают эксперты РАНХиГС.

Их опрос, проведенный в октябре, показал картину, аналогичную той, что выявил ВЦИОМ: за 16 лет доля тех, кто относится отрицательно к теневому бизнесу, рухнула втрое: в 2001-м году таких было большинство (42,2%), а в 2016-м осталось лишь 16,4%.

Сочувствие к практике ухода от налогов растет, поскольку общемировая тенденция "бедные беднеют, а богатые богатеют" в России не ассоциируется с предпринимателями, говорит генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров.

"Потому что у нас самые богатые, по мнению людей, не предприниматели, а чиновники", - объясняет он.