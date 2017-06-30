Трамп делает ставку на экспорт энергоресурсов в надежде укрепить глобальное влияние США

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил о начале "золотой эры" для американских энергетических компаний, надеясь усилить влияние Вашингтона за рубежом посредством наращивания экспорта природного газа, угля и нефти.

В рамках политики "энергетического доминирования" Трамп намерен активизировать усилия, направленные на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) на рынки Восточной Европы и Азии, старт которым дала администрация экс-президента Барака Обамы.

США также предложат экспортировать уголь на Украину, чьи потребители часто страдают от приостановок поставок российского природного газа.

"Мы здесь, чтобы дать старт новой энергетической политике США", - сказал Трамп, выступая в министерстве энергетики в присутствии руководителей нефтяных и угольных компаний и членов профсоюзов, занимающихся прокладкой трубопроводов.

"Мы будем экспортировать американские энергоресурсы по всему миру".

Трамп планирует рассказать о преимуществах американского экспорта СПГ на следующей неделе в Варшаве в рамках встречи с лидерами стран Центральной и Восточной Европы, сильно зависимых от российских поставок.

После этого он встретится с президентом России Владимиром Путиным во время саммита G20 в Германии. Это будет первая встреча двух лидеров, которая пройдет на фоне растущей напряженности связи с обвинениями о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

На протяжении нескольких десятилетий США были одним из крупнейших импортеров природного газа. Позднее в этом году или в 2018-м Америка готовится стать чистым экспортером благодаря буму добычи сланцевого газа в таких штатах, как Техас и Пенсильвания.

США, намеревающимся нарастить экспорт СПГ, предстоит борьба с другими ведущими производителями - Австралией, Катаром и Россией.

Американский экспорт нефти также вырос после того, как Обама в 2015 году отменил 40-летнее эмбарго. "МНОГО НОВЫХ ДРУЗЕЙ"

Хотя многие оппоненты Трампа говорят, что его план вывести США из заключенного в 2015 году Парижского климатического соглашения может навредить отношениям с другими странами, министр энергетики Рик Перри сказал, что экспорт энергоресурсов укрепит связи с союзниками.

США находятся в положении, которое "очевидно, позволяет найти много новых друзей, имея возможность поставлять им энергоресурсы и не быть в заложниках у некоторых стран, в частности, у России", сказал Перри.

Неважно, будут ли это поставки в Польшу или на Украину, "ЕС в целом прекрасно понимает, что, если мы можем получать американский СПГ... мы можем иметь альтернативу России" для продаж природного газа в Европу, добавил он.

В июне первую партию СПГ в Польшу и Нидерланды поставила базирующаяся в Хьюстоне Cheniere Energy Inc.

Трамп также объявил о планах предложить экспорт угля Украине и снять ограничения на кредитование зарубежных угольных проектов.

"Украина уже говорит нам, что им нужны миллионы и миллионы тонн (угля)", - сказал он.

"Сейчас есть много других мест, которым это тоже нужно, и мы хотим продавать уголь им и всем, кому он нужен по всему миру".

Администрация Трампа также проведет проверку столкнувшейся с трудностями отрасли атомной энергетики. Ряд АЭС в США закрылись в связи со стагнирующим спросом на электричество и низкими ценами на природный газ.