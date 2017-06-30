Производственная активность в Китае в июне ускорилась максимально за 3 месяца

Активность в производственном секторе Китая в июне росла максимальными за три месяца темпами благодаря хорошим показателям новых заказов, что сигнализирует о стабилизации расширения экономики, хотя аналитики ждут очередного замедления в связи с борьбой Пекина с долговыми рисками.

Неожиданное укрепление производственного сектора произошло вопреки ожиданиям замедления активности благодаря хорошему внешнему спросу, объясняющему, почему мировые центробанки демонстрируют достаточную уверенность в экономике для перехода к более "ястребиной" риторике.

Официальный Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора Китая в июне достиг 51,7 пункта, поднявшись 11-й месяц кряду по сравнению с 51,2 пункта в мае, показали данные Национального статистического бюро в пятницу.

Темпы роста индекса оказались максимальными с марта и превзошли прогнозы аналитиков, опрошенных Reuters, которые ждали показателя в 51,0 пункта.

Данные поддерживают устоявшееся мнение о том, что китайская экономика стабилизируется умеренными темпами и что Пекин, вероятно, достигнет целевого уровня роста ВВП в 6,5 процента за этот год.

Однако трудности, испытываемые небольшими предприятиями, усилились по сравнению с более крупными фирмами.

Большинство аналитиков сходятся во мнении о том, что рост второй по величине экономики мира замедлился во втором квартале, а свежие данные укрепляют ожидания более продолжительного ослабления на фоне борьбы властей с долговой нагрузкой в тяжелой промышленности, финансовыми рисками, а также ужесточения денежно-кредитной политики.

Аналитики также предупреждают, что не стоит слишком сильно опираться на официальные данные PMI.

"Мы опасаемся слишком доверять официальным PMI, учитывая ложные сигналы в прошлом", - сказал Джулиан Эванс-Притчард из Capital Economics в Сингапуре.

Рост активности в секторе услуг ускорился до 54,9 пункта в июне, также максимально с марта, благодаря сфере коммерческих услуг и строительному сектору, свидетельствуют официальные данные.