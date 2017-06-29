В России с июля прекратят проверки бизнеса по законам СССР

В России с июля прекращаются проверки, предписанные нормативными актами времен Советского Союза, заявил замминистра экономического развития Савва Шипов.

"Это одна из мер, которая была предпринята Минэкономразвития для снижения административной нагрузки на бизнес", — сказал Шипов на заседании коллегий Генпрокуратуры и Минвостокразвития в Хабаровске.

Среди других мер он назвал риск-ориентированный подход, который распространят на плановые и внеплановые проверки, развитие системы профилактики, публикацию контрольно-надзорными органами книги "белого и черного" бизнеса, где написано, что можно делать и чего нельзя, борьбу с анонимными жалобами.

"Старое законодательство — это законодательство о проверках. Сейчас актуален дистанционный мониторинг, именно эти способы представлены в новом законе", — подчеркнул замминистра и добавил, что вводится система эффективности контрольных органов.

Шипов отметил, что новые подходы можно опробовать на территориях опережающего развития на Дальнем Востоке. Среди подходов — отказ от плановых проверок в ТОР, а также соглашения с резидентом о дополнительных обязательствах по открытости. Контролировать это можно онлайн.

Участники заседания коллегий обсудил вопросы снижения административных барьеров на бизнес на Дальнем Востоке. Выступающие заявляли об избыточных, часто необоснованных проверках предприятий контролирующими органами, что мешает развитию экономики региона.