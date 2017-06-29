Италия пригрозила закрыть порты для перевозящих мигрантов судов

Италия пригрозила закрыть свои порты для иностранных судов, перевозящих мигрантов. Об этом сообщает The Financial Times.

Представитель Италии в ЕС Маурицио Массари сообщил, что ситуация с беженцами в Италии стала настолько серьезной, что стране нужная помощь со стороны других государств — членов ЕС.

«Неприемлемо, что все суда, совершающие поисково-спасательные операции в Средиземном море, имеют доступ к портам Италии. Мы можем запретить вход судам, которые не ходят под итальянским флагом или не входят в состав миссии ЕС», — отметил сказал Массари.

Газета отмечает, что с начала этого года в Италию прибыло более 73 тыс. мигрантов. Это на 14% больше, чем за аналогичный период в 2016 году. По предварительным подсчетам, еще 10 тыс. мигрантов, спасенных в акватории Средиземного моря в последние дни, находятся на пути в страну, добавило издание.

The Financial Times пишет, что закрытие Италией портов может повлиять на работу нескольких неправительственных организаций и неитальянских торговых судов, осуществляющих спасательные операции в Средиземном море.

Ранее Reuters сообщал, что в Италию приплывает множество трудовых иммигрантов из Африки. При этом некоторые государства, среди которых Бангладеш и Нигерия, «неохотно» принимают обратно своих граждан. Аналогичные ситуации складываются и с мигрантами, прибывающими в Европу из других государств. В связи с этим Европейский союз решил ограничить визы для стран, отказавшихся принимать обратно мигрантов.