Последнее обновление: 29.06.2017 10:54

Сельское бытовое обслуживание получит госсподдержку в виде субсидий

Лукашенко 28 июня подписал указ № 227 «Об обеспечении качества и доступности бытового обслуживания».

"Документ направлен на стимулирование предпринимательской активности, создание рабочих мест, обеспечение качества и доступности бытовых услуг в сельской местности", - говорится в комментарии к документу.

Указом предусматривается возможность предоставления в 2017 году государственной поддержки в виде выделения из местных бюджетов субсидий (возмещения затрат) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на цели, связанные с оказанием бытовых услуг в сельской местности в рамках государственных программ.

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