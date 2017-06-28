Помощник Путина призвал защитить Россию от импортной электроники

Пошлины на ввоз в Россию электроники - гаджетов, компьютеров и бытовой техники - можно повысить, чтобы помочь населению отказаться от импортной продукции в пользу отечественных производителей. Об этом заявил в среду помощник президента РФ Андрей Белоусов на круглом столе "Российская электроника. Поиск новых точек роста".

По словам Белоусова, чтобы поднять цены на импортную электронику для потребителей с помощью ужесточения таможенного регулирования, российские производители техники должны обратиться с запросом в Минэкономразвития, где их предложение будет рассмотрено и одобрено.

"У нас есть специальная комиссия, которую возглавляет Максим Орешкин. Эта комиссия одобряет ваше предложение, дальше это идет в ЕЭК (Евразийскую экономическую комиссию - ред.) и принимается решение", - описал механизм Белоусов.

Он добавил, что если есть острая необходимость, то можно вводить пошлины на временной основе, без решения ЕЭК. "Просто примите решение", - сказал Белоусов.

Тот факт, что увеличение ввозных пошлин может противоречить нормам ВТО, членом которой Россия является с 2012 года, по мнению помощника президента, не станет препятствием.

"Я откровенно хочу сказать, ВТО основано на известных принципах, которые лежат в основе соответствующих соглашений, применение санкций эти принципы отметает напрочь, просто напрочь. И сегодня довольно-таки странно нам оглядываться даже на наши обязательства… в условиях, когда по отношению к РФ все базовые принципы ВТО отложены в сторону", - объяснил Белоусов.