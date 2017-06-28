Последнее обновление: 28.06.2017 16:16

Южная Корея будет торговать "консервированным воздухом"

Южная Корея начинает продажу "консервированного воздуха" в связи с растущим загрязнением окружающей среды, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.

По его данным, производством баллончиков с горным воздухом занялся уезд Хадон на юго-востоке страны (провинция Кёнсан-Намдо) совместно с одной из канадских компаний.

На этой неделе в поселке Ыйсин откроется фабрика площадью 99 квадратных метров, где будут производить баллоны, рассчитанные на 160 глотков свежего воздуха с ароматом кипариса. Для этого воздух собирают на высоте 700-800 метров в горах Чирисан.

Предполагается, что цена таких "консервов" в Южной Корее составит примерно 13 долларов. В день завод планирует производить от одной до двух тысяч баллончиков с воздухом. В случае успеха воздух из Хадона будет поставляться в Китай, Индию и на Ближний Восток.

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