Греция вновь попробует продать газовую компанию, к которой примерялся Баку

Греция вновь запустила тендер на продажу доли в государственной газораспределительной компании DESFA, сообщило приватизационное агентство страны в понедельник.

Приватизация 66 процентов DESFA - часть программы продажи госактивов, предписанной Греции в обмен на денежную помощь ЕС в борьбе с финансовым кризисом. Власти планируют завершить сделку к концу года.

В прошлом ноябре доля в DESFA могла быть продана азербайджанской госнефтекомпании SOCAR за 400 миллионов евро ($448 миллионов). Сделка не состоялась, поскольку Афины повысили тарифы DESFA меньше, чем хотелось бы азербайджанской компании. Баку потребовал снизить цену на газораспределительный актив, к которому примерялся несколько лет.

Также заинтересованность в покупке доли в DESFA выражала итальянская SNAM.