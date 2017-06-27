Последнее обновление: 27.06.2017 13:57

Греция вновь попробует продать газовую компанию, к которой примерялся Баку

Греция вновь запустила тендер на продажу доли в государственной газораспределительной компании DESFA, сообщило приватизационное агентство страны в понедельник.

Приватизация 66 процентов DESFA - часть программы продажи госактивов, предписанной Греции в обмен на денежную помощь ЕС в борьбе с финансовым кризисом. Власти планируют завершить сделку к концу года.

В прошлом ноябре доля в DESFA могла быть продана азербайджанской госнефтекомпании SOCAR за 400 миллионов евро ($448 миллионов). Сделка не состоялась, поскольку Афины повысили тарифы DESFA меньше, чем хотелось бы азербайджанской компании. Баку потребовал снизить цену на газораспределительный актив, к которому примерялся несколько лет.

Также заинтересованность в покупке доли в DESFA выражала итальянская SNAM.

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