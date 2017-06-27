Как изменились цены через год после деноминации

Когда произошла деноминация, Еврорадио задокументировало цены на основные продукты в нескольких магазинах.

Сейчас, спустя год, Еврорадио посетило те же магазины, чтобы посмотреть, как изменились цены.

Молоко подорожало на 19,23%, макароны - на 15,79%, настойка - на 9,5%, сметана - на 23,17%, шоколад с фундуком - на 51,2%. И только подсолнечное масло подешевело на 13,28%.

При этом годовая инфляция в стране в 2016 года составила 10,6%, а с начала этого года товары и услуги подорожали на 2,7%. Прогнозируется, что в 2017 году товары и платные услуги подорожают не более чем на 9%. Чудеса!