Власти Беларуси рассчитывают на рост ВВП в 2018 году на 1,1%

В 2018 году ожидается рост экономики на 1,1% в соответствии с консервативным сценарием, на основе которого будет формироваться бюджет. Об этом сообщил вице-премьер Василий Матюшевский.

"Ошибки излишнего оптимизма нам уже известны. Рассматриваем прогноз социально-экономического развития по консервативному сценарию", - сказал сегодня В.Матюшевский, выступая в парламенте.

По его словам, консервативный сценарий предусматривает рост ВВП в 2018 году на уровне 1,1%, цена на нефть марки Urals - $42 за баррель, курс российского рубля - 70/$1, рост российской экономики - 1,5%.

Благодаря восстановлению спроса на внешних рынках экономика Беларуси вернулась к росту в первом квартале этого года после продолжавшейся более двух лет рецессии.

В этом году белорусские власти ожидают роста ВВП на 1,7% после падения на 2,6% в 2016 году.

По оценке Международного валютного фонда, ВВП страны в 2017 году сократится на 0,8%. Всемирный банк прогнозирует снижение реального валового внутреннего продукта Беларуси в 2017 году на 0,4%, Евразийский банк развития (ЕАБР) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - на 0,5%.