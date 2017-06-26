Силуанов рассказал россиянам о росте их доходов

Уровень жизни в России растет, несмотря на статистику Росстата, показывающую обратное - реальные располагаемые денежные доходы населения повышаются с начала года. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 1".

"С начала года доходы наших граждан стали расти", - сказал Силуанов.

"Статистика говорит о том, что реальные доходы, особенно в мае, выросли темпами около 3%", - заявил министр, добавив, что "это неплохо".

Силуанов не уточнил, из какого источника взята оценка. Она, отмечает finanz.ru, не согласуется с данными Росстата, которые тот публикует в ежемесячном режиме.

Так, в мае, по оценке ведомства, спад доходов составил 0,4%. На столько уменьшилась сумма, которая остается на руках у граждан после всех обязательных платежей и корректив на инфляцию.

В апреле доходы рухнули на 7,6%, а зафиксированный статистикой спад стал третьим по масштабам за последние 8 лет (лишь в июле и августе 2016-го население РФ беднело быстрее).

За последние 30 месяцев (с октября 2014 года) лишь однажды Росстат выявил повышение уровня жизни - в январе 2017 года после разовой выплаты 5 тысяч рублей пенсионерам.

За время кризиса накопленным итогом, согласно государственной статистике, кошельки граждан РФ похудели на 13,7%, за чертой бедности оказались 3,9 млн человек, а общее число официально нищих, то есть получающих доход ниже прожиточного минимума, достигло 19,3 млн.

По майской оценке, среднедушевой доход по стране составил 29136 рублей на человека. Это на 1357 рублей ниже, чем в апреле, и на 1602 рубля меньше среднего показателя за прошлый год.

Зарплаты при этом выросли на 7,7% за года (до 40640 рублей в среднем по стране), однако больше половины этого роста сгорело в инфляции, оставив в реальном выражении только 3,7%.

При этом большинство населения получает значительно меньше: у 55% зарплаты ниже 25 тысяч рублей, а у трети - меньше 15 тысяч.

Причем план Минэкономразвития по ускорению экономического роста с амбициозной целью "догнать и перегнать" мировую экономику, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, не включает существенного повышения уровня жизни.

В рамках стратегии МЭР доходы россиян должны расти в 1,5 раза медленнее, чем экономика, высвобождая денежные ресурсы для инвестиций. Так, при росте ВВП на 78% за 18 лет средняя по стране зарплата вырастет лишь на 56% и в самом оптимистичном сценарии к 2035 году не превысит 800 долларов.

Фактически экономия на населении позволяет России продолжать конкурировать со странами Азии по дешевизне рабочей силы: после 40-процентной девальвации рубля российские зарплаты впервые с царских времен ниже, чем в Китае, отмечает ИК "Ренессанс Капитал".