Каждый четвертый миллионер РФ рассматривает возможность уехать из страны

Доля долларовых миллионеров в России (0,1% от населения) существенно ниже, чем в развитых странах, сообщает Forbes со ссылкой на материалы исследования Wealth Report: Russia, подготовленного экспертами Julius Baer Group и Центра управления благосостоянием и филантропии «Сколково».

При этом далеко не все владельцы крупных состояний уверенно связывают свое ближайшее будущее с Россией. В докладе, как уточняет агентство RNS, подчеркивается, что в течение следующих десяти лет намерены продолжать жить в России 50% миллионеров, в то время как 25% считают возможным для себя переехать в течение этого срока за границу, а еще 25% пока не определились.

В документе отмечается также, что две трети детей российских миллионеров получают высшее образование за пределами России. «Ожидается, что второе поколение российских владельцев капитала может быть более мобильным и глобализированным по сравнению с их родителями», — считают эксперты.

К настоящему моменту примерно 40% детей российских владельцев капитала уже исполнилось 18 лет, однако передавать свой бизнес наследникам отцы (по данным «Сколково», средний капиталовладелец России — мужчина в возрасте 41-50 лет, женатый первым браком и имеющий трех детей) не спешат. Подавляющее большинство намерено управлять своим бизнесом самостоятельно еще пять лет, но даже по истечении этого срока передать дело детям (или другим членам семьи) планирует только 6% опрошенных.

При этом во главу при ведении бизнеса российские бизнесмены ставят сохранение уже имеющегося капитала, рост состояния для них не приоритетен. Столь консервативный подход авторы Wealth Report: Russia объясняют нестабильностью ситуации в экономике и высокой волатильностью стоимости бизнеса и его прибыльности.