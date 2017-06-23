Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Россия поставила в Китай в мае рекордные 1,35 миллиона баррелей нефти в сутки, став крупнейшим поставщиком сырья и опередив Анголу и Саудовскую Аравию, показали таможенные данные Китая в пятницу.

Объем поставок сырья из Саудовской Аравии в мае вырос на 8,6 процента по сравнению с прошлым годом до 1,04 миллиона баррелей в сутки.

Согласно данным Генеральной администрации таможни Китая, Россия стала крупнейшим поставщиком нефти за первые пять месяцев года, ежедневно поставляя 1,16 миллиона баррелей, в то время как объём поставок из Анголы составил 1,11 миллиона баррелей в сутки, а из Саудовской Аравии - 1,1 миллиона баррелей в сутки.