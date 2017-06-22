Последнее обновление: 22.06.2017 16:43

ЕЦБ ждет уверенного роста экономики еврозоны во II квартале

Экономические данные указывают на уверенный рост экономики еврозоны во втором квартале и говорят о восстановлении роста мировой экономики после трудного периода, свидетельствует экономический бюллетень Европейского центробанка, опубликованный в четверг.

Инфляция в ближайшие месяцы будет удерживаться вблизи нынешних уровней, и, несмотря на отсутствие убедительного роста потребительских цен, есть ранние признаки инфляционного давления в производстве и ценообразовании, добавил регулятор.

"В целом, поступающие данные указывают на хороший рост во втором квартале 2017 года, - говорится в бюллетене ЕЦБ, преимущественно совпавшем с прогнозом центробанка, представленным после июньского заседания. - Внутренний спрос, как ожидается, будут поддерживать несколько благоприятных факторов".

"Крайне благоприятные условия финансирования и низкие процентные ставки продолжают поддерживать восстановление инвестиций в условиях роста прибыли и ослабления необходимости сокращения долговой нагрузки", - добавил ЕЦБ.

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