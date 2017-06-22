Казахстан создает вторую фондовую биржу

Казахстан планирует в 4-м квартале открыть фондовую биржу в международном финансовом центре "Астана" (МФЦА). Акционером новой площадки станет Шанхайская фондовая биржа, для внедрения IT-платформы привлечена биржа NASDAQ.

В четвертом квартале текущего года биржа МФЦА будет готова осуществлять первые торги, что позволит начать приватизацию, IPO активов фонда национального благосостояния "Самрук-Казына, сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек на пленарном заседании совета иностранных инвесторов.

Министр полагает, что вхождение в число акционеров новой площадки Шанхайской фондовой биржи откроет доступ к инвестиционной ликвидности Китая.

"NASDAQ также рассматривает вопрос по вхождению в капитал биржи", - добавил Ж.Касымбек.

С биржей NASDAQ, по его словам, подписано соглашение о внедрении торговой платформы.

Международный финансовый центр "Астана" с 1 июля начнет регистрацию участников.