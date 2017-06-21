Heineken избавится от активов в Беларуси

Heineken, один из крупнейших мировых производителей пива, уходит с рынка Беларуси, договорившись с местным производителем соков и пива о продаже активов, следует из сообщения нидерландской компании.

Heineken, который в 2007 году приобрел пивоваренный завод в районном центре Бобруйск, является одной из немногих известных западных компаний, имеющих активы в Беларуси.

"Компании Heineken и Oasis договорились об объединении своих подразделений в Беларуси в одну компанию, которая будет принадлежать и управляться компанией Oasis", - говорится в сообщении, которое цитирует Reuters.

"Heineken останется в Беларуси в виде своих брендов", - сказала представитель компании Александра Лойко.

Компания отказалась сообщить сумму и предполагаемые сроки завершения сделки, добавив, что ее параметры являются предметом необходимых одобрений со стороны регулирующих органов.

В 2014 году белорусские власти критиковали Heineken за убыточную работу в Беларуси.

Oasis называет себя крупнейшим в Беларуси производителем соков. Компания также производит пиво, детское питание и минеральную воду и экспортирует свою продукцию на рынки России, Украины и Казахстана.