Таджикистан думает о евробондах на $1 млрд для финансирования Рогунской ГЭС

Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана одобрили в среду предложение правительства о выпуске на международных рынках государственных ценных бумаг на $1 миллиард для финансирования строительства крупнейшей в Центральной Азии Рогунской ГЭС.

В октябре 2016 года Таджикистан начал строить крупнейшую в мире плотину для Рогунской ГЭС. С помощью этого $3,9-миллиардного проекта Душанбе надеется решить проблему дефицита электроэнергии.

Контракт на возведение 335-метровой плотины в июле 2016 года выиграла итальянская компания Salini Impregilo. Рогунская ГЭС должна начать выработку электроэнергии к концу 2018 года.

По словам заместителя министра финансов Таджикистана Джамшеда Нурмахмадиёна, стране необходимо получить заключение как минимум двух рейтинговых компаний о финансовом состоянии, объеме ВВП и других критериях.

"Мы уже договорились с рейтинговой компанией Moody’s Investors Service", - сказал министр, выступая перед депутатами.

Он сообщил также о переговорах с рейтинговым агентством Standard & Poor's.

По словам Нурмахмадиёна, размещение начнется в 2018 году и первоначально будут выпущены бумаги на $500 миллионов.

Депутат парламента Таджикистана Шариф Рахимзод сказал, что основным риском выпуска еврооблигаций является увеличение размера внешнего долга.

Пороговая отметка внешнего долга Таджикистана составляет 40 процентов ВВП. Внешний долг беднейшей в Центральной Азии страны по состоянию на 1 января 2017 года составил $2,27 миллиарда, или 32,7 процента ВВП республики.

Министерство финансов Таджикистана ожидает увеличения внешнего долга страны в 2018 году до 39,4 процента ВВП.